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الرياضة

الأمن الوطني يحذّر من التذاكر المزورة في لقاء “الخضر” وموزمبيق

بقلم محمد لمين صحراوي
الأمن الوطني يحذّر من التذاكر المزورة في لقاء “الخضر” وموزمبيق
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حذّرت المديرية العامة للأمن الوطني، جماهير “الخضر” من اقتناء تذاكر مزورة، بمناسبة لقاء اليوم الثلاثاء، أمام موزمبيق، ضمن الجولة الـ 6 من تصفيات مونديال 2026.

ودعمت الـ”DGSN” في بيان لها. المناصرين المتنقلين إلى ملعب “حسين آيت أحمد”. لتفادي إقتناء التذاكر المطروحة للبيع من قبل أشخاص مجهولين أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل شخص تضبط بحوزته تذكرة مزورة. أين سيتم توقيفه وتقديمه مباشرة أمام الجهات القضائية.

يُشار إلى أن تذاكر لقاء المنتخب الوطني وضيفه الموزمبيقي. والمقدرة بـ 45 ألف تذكرة، نفذت بعد حوالي 5 ساعات من طرحها على منصة “ديجي تيكيت”، يوم السبت الماضي.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎POLICE ආොර هام تحسبا للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب الموزمبيق أمسية اليوم 2025/03/25 بملعب المجاهد حسين آيت احمد بتيزي ،،وزو، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين المتنقلين إلى العلعب لتفادي إقتناء التذاكر المطروحة للبيع من قبل أشخاص مجهولين أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعليه تعلم المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل شخص تضبط بحوزته تذكرة مزورة أين سيتم توقيفه وتقديمه مباشرة أمام الجهات القضائية algeriepolice.d www الشر طة الجزائرية‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/h0Ogm
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