الأمن الوطني يحذّر من التذاكر المزورة في لقاء “الخضر” وموزمبيق

حذّرت المديرية العامة للأمن الوطني، جماهير “الخضر” من اقتناء تذاكر مزورة، بمناسبة لقاء اليوم الثلاثاء، أمام موزمبيق، ضمن الجولة الـ 6 من تصفيات مونديال 2026.

ودعمت الـ”DGSN” في بيان لها. المناصرين المتنقلين إلى ملعب “حسين آيت أحمد”. لتفادي إقتناء التذاكر المطروحة للبيع من قبل أشخاص مجهولين أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل شخص تضبط بحوزته تذكرة مزورة. أين سيتم توقيفه وتقديمه مباشرة أمام الجهات القضائية.

يُشار إلى أن تذاكر لقاء المنتخب الوطني وضيفه الموزمبيقي. والمقدرة بـ 45 ألف تذكرة، نفذت بعد حوالي 5 ساعات من طرحها على منصة “ديجي تيكيت”، يوم السبت الماضي.