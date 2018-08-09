الأمن الوطني يدعو أنصار الأندية للتحلي بالروح الرياضية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا توعويا لفائدة أنصار الفرق والأندية المحترفة لكرة القدم،بمناسبة انطلاق البطولة المحترفة لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019،تحت شعار “فخورون بمرافقتكم”، من خلال نشاطات وتظاهرات تحسيسية وتوعوية يتم تنظيمها طيلة الموسم الرياضي.

;في هذا الإطار، سيشرف إطارات مختصة من أمن الولايات بتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لفائدة الأنصار، في مجالات السياقة السليمة والحذر أثناء التنقل إلى الملاعب، بالإضافة إلى الإرشادات المتعلقة بالأشياء المحظور إدخالها إلى الملاعب والمنشآت الرياضية.

كما تعمل المديرية العامة للأمن الوطني مع مختلف الشركاء الرياضيين من أجل غرس ثقافة التنافس والروح الرياضية بين الأنصار، من خلال إشراكهم في النشاطات التحسيسية في سبيل تحجيم مظاهر العنف والسلوكيات التي قد تعكر السير الحسن لمقابلات كرة القدم.

إلى جانب ذلك، سخّرت المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتأمين المباريات، وفق تشكيلات أمنية تعمل على ضمان أمن المناصر والسير الحسن للتظاهرات الرياضية.