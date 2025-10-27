الأمن الوطني يدعو السائقين إلى التحلي بالحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام إلى التحلي بالحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، بسبب التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن.

وذكرت المديرية بإلزامية التقيّد بقواعد السلامة المرورية من خلال تجنّب الإفراط في السـرعة، الالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان.

كما وضعت تحت تصـرف المواطنين الرقم الأخضـر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

