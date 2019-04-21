الأمن الوطني يدعو مستعملي الطرقات لأخذ الحيطة والحذر!

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر، على مستوى الطرقات عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان من ذات الهيئة، أن على مستعملي الطرقات العامة، التحلي بالحيطة والحذر، إثر الاضطرابات الجوية التي تعرفها بعض المناطق.

وذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين، باستعمال الرقم الأخضر 1548.

وجاء في البيان، “على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها بعض مناطق الوطن، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام”.

تابعا “من أجل التحلي بالحيطة والحذر وتضع في خدمتكم الرقم الأخضر 1548”.