الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء. مستعملي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة بهدف التقليل من حوادث المرور.

و في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني يأتي هذا نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، ذكّرت المديرية بإمكانية التبليغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لأصحاب السيارات النفعية وحافلات النقل الجماعي.

و كذا شاحنات الوزن الثقيل، التي يمكن أن تتسبب في حوادث مرور خطيرة، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 48-15 .

كما يمكنهم التواصل معها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وكذا الصفحات الرسمية الفايسبوك، التويتر، الأنستغرام واليوتوب.

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