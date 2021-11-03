الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر
دعت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء. مستعملي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة بهدف التقليل من حوادث المرور.
و في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني يأتي هذا نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن.
وفي هذا السياق، ذكّرت المديرية بإمكانية التبليغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لأصحاب السيارات النفعية وحافلات النقل الجماعي.
و كذا شاحنات الوزن الثقيل، التي يمكن أن تتسبب في حوادث مرور خطيرة، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 48-15 .
كما يمكنهم التواصل معها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وكذا الصفحات الرسمية الفايسبوك، التويتر، الأنستغرام واليوتوب.
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كما توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 108 آخرون في 81 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني، 81 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 29 و30 أكتوبر 2021 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص وجرح 108 آخرين.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.
في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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