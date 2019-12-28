الأمن الوطني يرافق 245 عملا فنياً خلال هذه السنة

رافقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الـ11 شهرا الأولى من السنة الجارية، 245 عملا فنيا وسينمائيا.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة، فإن هذا النشاط جاء في سياق جهود الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع المدني، ودعم الأعمال الفنية والسينمائية.

وأضاف البيان، أن المديرية سخرت كل الإمكانيات المادية من أجل تجسيد الشراكة الفعلية في هذا الميدان.

كما عملت ذات المصالح، على توفير المرافقة الأمنية للأماكن المعنية بالتصوير عبر إقليم اختصاص الأمن الوطني.

وأشار ذات البيان، إلى أن محترفي الأعمال السينمائية ثمنوا هذا الجهد، مشيدين بجاهزية واحترافية مصالح الأمن الوطني خلال هذه المرافقة المستمرة للأعمال السمعية البصرية.

وأورد البيان، أن هذا العمل يأتي ضمن المخطط الإتصالي الجواري، للمديرية العامة للأمن الوطني.