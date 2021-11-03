الأمن الوطني يسترجع 606 مركبة مسروقة

تمكنت مصالح الأمن الوطني من إسترجاع 606 مركبة مسروقة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 سبتمبر 2021. من بينها مركبات كانت محل بحث دولي.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، وفي ذات السياق تم توقيف 438 شخص مشتبه به خلال نفس الفترة. وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و غرامة مالية بقيمة 100 الف دج لشاب في العقد الرابع من العمر المدعو (ب.م ).

وهذا على خلفية متابعته بجنحة انتحال رتبة و جنحة سرقة مركبة و حكما يقضي بالبراءة في حق عون امن حظيرة السيارات بتافورة بعدما تمت متابعة هذا الاخير بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال خاصة.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى شكوى رفعها ضده احد المواطنين بعدما اكتشف سرقة سيارته التي كان يركنها بالحضيرة التابعة لمؤسسة التسيير الحضري لولاية الجزائر.

و بعد التحقيق الذي قامت به عناصر الأمن بالعاصمة تم اكتشاف هوية المتهم الذي كان يسرق السيارات عن طريق النصب على أعوان الأمن بالحضيرة كونه عسكري بالدار البيضاء.

و بعد مثوله أمام هيئة المحكمة انكر التهم الموجهة اليه و صرح انه يعمل كحرفي ينقش على الخشب ولديه مؤسسة مصغرة و بخصوص السيارة التي تم سرقتها صرح انها ملك لصديقه المتواجد بولاية سطيف طلب منه إعارتها.

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