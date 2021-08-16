الأمن الوطني يسجل 2755 مخالفة للتدابير الوقائية ضد كوفيد-19 خلال أسبوعين

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر 2755 مخالفة للتدابير الوقائية ضد كوفيد-19، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 أوت الجاري.

وحسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة الأمنية، ففي إطار عملية المراقبة الدورية. للأنشطة التجارية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر. ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة. تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، سُجلت 2755 مخالفة. حيث تم لهذا الغرض اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا لهذه المخالفات. تمثلت في تحرير 1044 إعذار واقتراح 1711 غلق للمحلات التجارية.

وأضاف المصدر أن ذات المصالح قامت من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال نفس الفترة بـ 12.033 عملية مراقبة. خصت المحلات التجارية منها 8212 عملية مراقبة بمعية اللجان المختلطة و 2982 مراقبة من قبل مصالح الشرطة العامة.