الأمن الوطني يسجل 3 وفيات و107 حادث مرور جسماني خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس الفارط، 107 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وجرح 129 آخرين.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد عرفت حوادث المرور انخفاضا في عدد الحوادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان، أن عدد الجرحى انخفض (-91) حالة، كما انخفض عدد الوفيات بـ (-10) حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 92 بالمائة، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة.