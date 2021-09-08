الأمن الوطني يسجل 5200 جريمة إلكترونية سنة 2020

عالجت المديرية العامة للأمن الوطني، 5200 قضية لجرائم إلكترونية، خلال سنة 2020، عبر 58 ولاية، وخصصت فرق خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، بتكثيف التكوين في الميدان لأعوان الأمن.

وأفاد الملازم الأول مطمط أمين، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن المصلحة المركزية لمكافحة الامن المعلوماتي عالجت 5200 قضية سنة 2020، مقابل أقل من 500 قضية سنة 2015، مرجعا ذلك إلى تطور التكنولوجيا الحديثة.

وقال الملازم، أن مصلحة مكافحة الجرائم المعلوماتية تعنى باستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة التحريات وتقديمها للعدالة، كما تم الجريمة الالكترونية ضمن مجالات التكوين المختص.

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