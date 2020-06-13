الأمن الوطني يسجل 630 ألف نداء هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال 3 أشهر

كشفت المديرية العامة للامن الوطني تسجيل 630 ألف نداء هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال 3 أشهر الأخيرة.

وأكد العميد الأول للشرطة، أعمر لعروم، في بيان اليوم السبت، بأن مصالح الشرطة تلقت 632305 مكالمة هاتفية خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 31 ماي 2020 عبر التراب الوطني.

وعرفت الخطوط المجانية لمصالح الشرطة المتمثلة في 1548 و خط النجدة “17” وخط 104، تلقي ما يزيد عن 630 ألف نداء من المواطنين، ما مكّن أفراد الشرطة تقديم المساعدة والنجدة الفورية لهم.

وأضاف رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن طلبات النجدة والاستعلام والتوجيه تصدرت مجموع المكالمات المتلقاة ببلوغها 242873 مكالمة.

لتأتي مكالمات التبليغ عن حوادث المرور ثانيا بـ 26833 مكالمة، والتبليغ عن السرقات بـ 22150 مكالمة، والتبليغ عن الحرائق 1662 مكالمة، وأخيرا تقديم يد المساعدة والإغاثة بـ 62582 مكالمة.

كما تم تسجيل عدد معتبر من المكالمات الواردة من المواطنين وصل إلى 187611 مكالمة تتعلق بمسائل مختلفة ومتنوعة، منها التبليغ عن مخالفات الحجر الصحي والإخلال بتدابير الوقاية من تفشي فيروس “كورونا”.

ويعكس عدد هذه المكالمات مدى مشاركة المواطن في دعم جهود الشرطة، لا سيما التبليغ عن المساس بالبيئة والعمران، والرفق بالحيوان، والتبليغ عن الجريمة، منها ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والتبليغ عن المخالفات المرورية والمناورات الخطيرة