الأمن الوطني يسخر أزيد من 18 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 18014 شرطي عبر كافة التراب الوطني، تسهر على تأمين مراكز الامتحانات، تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2018-2019، وهذا لمرافقة وضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.

وحسب بيان ذات الهيئة، ستسهر مختلف الوحدات الشرطية المسخرة بهذه المناسبة، على ضمان تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم الاختصاص.

بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان، وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

كما تم تعزيز التشكيلات الأمنية، بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات بداية الامتحانات التي تشهد إقبال كبير للممتحنين وعائلاتهم.

بحيث تعمل هذه الدوريات، على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية، على طول الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المدارس ومراكز الامتحانات.

الرقم الأخضر للأمن الوطني 48-15 ورقم شرطة النجدة 17 في خدمة المواطن، بالتوفيق للممتحنين.