الأمن الوطني يسخر 100 هيكل أمني و242 طبيب لحملة التلقيح

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، 100 هيكل أمني، و242 طبيب، من أجل السهر على ضمان نجاح الحملة الوطنية للتلقيح التي إنطلقت أمس.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار مرافقة السلطات العمومية لحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 سخرت 100 هيكل شرطي، مدعم بكل التجهيزات الطبية اللازمة لتلقي اللقاح، على مستوى مقرات الأمن، والمراكز الطبية الاجتماعية والمستشفيات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما سخرت المديرية 435 موظف من سلك الأطقم الطبية والشبه طبية للأمن الوطني، من بينهم 242 طبيب، يسهر على ضمان نجاح الحسن لهذه الحملة على مستوى مقرات وهياكل الشرطة.

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