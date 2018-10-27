الأمن الوطني يسطر برنامجا ثريا للإحتفال بالذكرى الـ64 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة

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الأمن الوطني يسطر برنامجا ثريا للإحتفال بالذكرى الـ64 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة
بقلم حكيم ش

يحتضن منتدى الأمن الوطني، يوم غد الأحد، على الساعة 09:00 صباحا بمقر المدرسة العليا للشرطة علي تونسي، الجزائرالعاصمة، ندوة تاريخية ينشطها مدير المتحف المركزي للشرطة.

وتأتي هذه الندوة التاريخية بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 64 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وفي هذا الشأن، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، برنامجا إتصاليا لإحياء هذه المناسبة الوطنية.

من خلال إقامة ندوات ونشاطات جوارية على مستوى كافة مصالح الأمن الوطني، عبر كافة المرافق الأمنية، مدارس الشرطة ومراكز تدريب الأمن الوطني،

وسيشرف عليها مجاهدين ومجاهدات من الرعيل الأول للثورة التحريرية، أساتذة مختصين وإطارات سامية من جهاز الشرطة.

فضلا عن تنظيم معارض مخلدة للذكرى على مستوى أمن الولايات، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات اتصالية متنوعة.


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