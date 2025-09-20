الأمن الوطني يسطر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني عبر إقليم اختصاصها عبر الوطن، مخططا أمنيا وقائيا، بمناسبة الدخول المدرسي 2025- 2026.

ومن خلال هذا المخطط يتم تعزيز إنتشار الوحدات العملياتية في الميدان، لمرافقة وإنجاح هذه المناسبة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

وسخرت المديرية الإمكانيات المادية والبشرية التي من شأنها ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية خاصة أوقات الذروة، وتأمين محيط المؤسسات التربوية بالدوريات الراجلة والراكبة.

بهذه المناسبة، تهيب المديرية العامة للأمن الوطني بسواق المركبات، لتجنب الوقوف والتوقف العشوائي بمحاذاة المؤسسات التربوية والتجاوب مع توجيهات أعوان الأمن في الميدان.

وتزامنا مع الدخول المدرسي 2025- 2026، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني إبتداء من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، حملة وطنية تحسيسية في مجال الوقاية والسلامة المرورية تحت شعار ” معا لموسم دراسي دون حوادث مرور”.