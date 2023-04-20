الأمن الوطني يسطّر مخططا خاصا بعيد الفطر

سطّرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططًا وقانيا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك على امتداد إقليم اختصاصها. يهدف إلى تأمين المواطن وحماية الممتلكات طيلة أيام العيد.

وجاء في بيان لمديرية الأمن الوطني، أنّ المخطط يشمل تدعيم التشكيلات الشرطية الراكبة والراجلة لضمان إنسيابية الحركة المرورية وتأمين الأماكن التي تشهد حركية كبيرة. كالفضاءات العمومية، المساجد، المقابر، مراكز الترفيه والتسلية، ومحطات نقل المسافرين.

ويشمل المخطط أيضا مراكز شرطة الحدود الجوية البرية والبحرية. تحسبا لتوافد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على أرض الوطن بهذه المناسبة.

وبالمناسبة، دعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى احترام قانون المرور والحذر في الطريق لتكتمل فرحة العيد. كما وضعت الرقم الأخضر 1548، خط شرطة النجدة 17، وتطبيقة “الو شرطة” في خدمة المواطنين.