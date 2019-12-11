الأمن الوطني يشارك في أشغال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

شارك مدير الشرطة العامة والتنظيم، سي محاند محند السعيد، رفقة رئيس مكتب التعاون الدولي، في أشغال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، شارك في هذا المؤتمر والمنعقد يومي 11 و12 ديسمبر بتونس، ممثلين من مختلف الدول العربية.

بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والإتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وتم خلال المؤتمر، عرض تجربة الشرطة الجزائرية في مجال ”نظام إرسال الفيديو في الزمن الآني عبر حوامات الأمن الوطني إلى مختلف المصالح الأمنية المختصة باستعمال شبكة 4G”.

وأكد ممثل المدير العام للأمن الوطني، في كلمة ألقاها، أن هذا اللقاء يعتبر من بين أرقى الفضاءات المخصصة للبحث والتشاور بين أجهزة الشرطة العربية لدراسة أنجع السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية.

مضيفا، أن هذا المؤتمر، يشكل فرصة سانحة لتوحيد الجهود وتسخير كل الطاقات للتصدي لمختلف التهديدات الإجرامية، بما فيها الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والجريمة السيبرانية.

وذكر ذات المتحدث، بمساهمة الجزائر في دعم نشاطات المجتمع الدولي والعربي في هذا المسعى.

وجاء في كلمة المدير العام للأمن الوطني، أن المعالجة الأمنية لوحدها لا تكفي في استتباب الأمن، ما لم تكن مقرونة بالتكفل الأمثل بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

بالإضافة إلى ترقية حقوق الإنسان من خلال القضاء على الظروف المؤدية للإجرام والإرهاب، وذلك من خلال دعم التنمية والحوكمة الرشيدة لبناء علاقات متينة مع المواطن وجعله شريكا فعالا في المعادلة الأمنية.

مضيفا أن الشرطة الجزائرية اتخذت ما يلزم من إجراءات وقائية وردعية لمكافحة الجريمة الالكترونية، من خلال عصرنة الأجهزة واعتماد الحلول التقنية المبتكرة، واستحداث مصالح مركزية وفرق متخصصة.

وأشاد ذات المتحدث، بالمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن إنشاء وحدة متخصصة في الأمن الالكتروني.