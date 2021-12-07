الأمن الوطني يشارك في الطبعة الـ 11 للصالون الوطني للإبتكار بجامعة المسيلة

تشارك المديرية العامة للأمن الوطني يومي الثلاثاء والاربعاء، في فعاليات الطبعة الحادية عشر للصالون الوطني للإبتكار. المنظم على مستوى جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد حضر خلال هذه الفعاليات ممثل وزير الصناعة، والي ولاية المسيلة، السلطات المحلية وممثلين من مختلف القطاعات.

كما تمثلت مشاركة المديرية العامة في هذه التظاهرة في تخصيص جناح عرض يسمح للزوار بالإطلاع عن قرب على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعتمدها مصالح الشرطة العلمية والتقنية.

إضافة الى المصالح العملياتية لمحاربة جرائم التقليد، الأمن العمومي، الوحدة الجوية للأمن الوطني، في تأدية مهامها الدستورية

والتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين للحد من الجرائم الماسة بالإنتاجات الفكرية، الأدبية أو الصناعية.

كما ستشارك المديرية العامة بمداخلة حول الجهود المبذولة من قبل المصالح العملياتية للشرطة في مجال حماية الملكية الفكرية والصناعية، ومحاربة ظاهرة تقليد العلامات والمنتجات.

للإشارة، عالجت المصالح المختصة للشرطة 43 قضية تتعلق بالتقليد، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 نوفمبر الفارط، تم على إثرها توقيف 55 شخص متورط.

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الجزائر تبدي استعدادها لدعم الشرطة الليبية

قام وزير الداخلية كمال بلجود رفقة نظيره الليبي خالد التيجاني مازن بزيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف –الجزائر-.

كما حضر الوفد المرافق لوزير الداخلية الليبي والمدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ.

وخلال هذه الزيارة، اطلع وزير الداخلية الليبي التيجاني مازن عن قرب على مختلف الدوائر المشكلة للمخبر المركزي للشرطة. على غرار دائرة تحليل المقذوفا (IBIS)، دائرة تحليل البصمات الوراثية (ADN) وكذا المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية.

كما وقف وزير الداخلية الليبي، على مدى مساهمة مختلف دوائر المخبر المركزي للأمن الوطني بدعم جهود الوحدات العملياتية لمحاربة الجريمة. والمحافظة على النظام العام.

وفي ختام الزيارة، أشاد ضيف الجزائر بالمستوى الاحترافي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، في كلمته التي دونها بالسجل الذهبي. كما أبدى رغبة بلده في الاستفادة من تجربة المديرية العامة للأمن الوطني وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جهته، أبدى المدير العام للأمن الوطني الاستعداد الكامل لمصالح الأمن الوطني، لتقديم الدعم المناسب للشرطة الليبية بالميادين التكوينية المتخصصة. لاسيما في مجال الشرطة العلمية وتقنيات التحري الجنائي.