الأمن الوطني يشارك في فعاليات اليوم الوطني للبلدية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الأمن الوطني يشارك في فعاليات اليوم الوطني للبلدية
بقلم نادية بن طاهر

تشارك المديرية العامة للأمن الوطني، في المعارض التي تقيمها البلديات في 18 جانفي من كل سنة، بمناسبة اليوم الوطني للبلدية.

وحسب بيان لذات الهيئة، اليوم السبت، تبرز هذه المعارض، أوجه الخدمة العمومية التي تقدمها مصالح الشرطة إلى جانب البلديات.

وتشارك مصالح أمن العاصمة، بمعرض على مستوى بلدية جسر قسنطينة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 جانفي 2020.

ويتم خلال المعرض، إبراز جهود مصالح الشرطة من خلال عمل الفرق المختصة في مجال السلامة المرورية وشرطة العمران والبيئة.

كما يضمن هذا اليوم، معرضا بالأرقام والصور، تجسد تلك النشاطات اليومية.

وتسهر مصالح الشرطة على المستوى الوطني، بالتنسيق مع البلديات، على ضمان أمن المواطن والممتلكات، بالمساهمة في تسهيل ظروف حياته العامة وتوفير الطمأنينة والسكينة وظروف الصحة العامة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=758370

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com