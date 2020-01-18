الأمن الوطني يشارك في فعاليات اليوم الوطني للبلدية

تشارك المديرية العامة للأمن الوطني، في المعارض التي تقيمها البلديات في 18 جانفي من كل سنة، بمناسبة اليوم الوطني للبلدية.

وحسب بيان لذات الهيئة، اليوم السبت، تبرز هذه المعارض، أوجه الخدمة العمومية التي تقدمها مصالح الشرطة إلى جانب البلديات.

وتشارك مصالح أمن العاصمة، بمعرض على مستوى بلدية جسر قسنطينة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 جانفي 2020.

ويتم خلال المعرض، إبراز جهود مصالح الشرطة من خلال عمل الفرق المختصة في مجال السلامة المرورية وشرطة العمران والبيئة.

كما يضمن هذا اليوم، معرضا بالأرقام والصور، تجسد تلك النشاطات اليومية.

وتسهر مصالح الشرطة على المستوى الوطني، بالتنسيق مع البلديات، على ضمان أمن المواطن والممتلكات، بالمساهمة في تسهيل ظروف حياته العامة وتوفير الطمأنينة والسكينة وظروف الصحة العامة.