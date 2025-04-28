الأمن الوطني يضبط أكبر شحنة من الإكستازي في إفريقيا

تمكنت مصالح الأمن الوطني في مستغانم من ضبط مليون و650 ألف قرص من الإكستازي، وهو ما يعادل قيمة مالية تفوق 400 مليار سنتيم، كانت مخبأة على متن شاحنة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي.

وتعتبر هذه الكمية المحجوزة أكبر شحنة من هذه السموم تم ضبطها في القارة الإفريقية، وفقًا للبيان الصادر عن الأمن الوطني.

وقد أسفرت التحقيقات والتحريات التي أجراها الأمن الوطني عن شل نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة، تنشط بين المغرب وفرنسا، وتورط فيها 09 أشخاص تم توقيفهم. هذه الشبكة كانت تُروج للمخدرات عبر تهريبها إلى الجزائر، وتهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

وتم توقيف المشتبه فيهم عبر ولايات البليدة، تيبازة، والجزائر العاصمة. كما تم ضبط واسترجاع 04 مركبات من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية وأخرى من العملات الأجنبية، وهي عائدات الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بتهم متعددة تشمل التهريب الدولي للمخدرات. والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. والتهريب الذي يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني والصحة العامة. إضافة إلى تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في ملفات تجارية.