الأمن الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين لقاء الكناري ومولودية الجزائر

كشفت مصالح أمن تيزي وزو، عبر بيان لها، اليوم الاثنين، عن إجراءات تخص ضمان السير الحسن لمباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. المبرمجة بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، غدا الثلاثاء.

وأعلنت شرطة تيزي وزو تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين. إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

وكشف أمن تيزي وزو أنه يمنع منعاً باتاً دخول القُصّر باستثناء المرفوقين بأوليائهم. كما أكدت أنها ستوقف كل شخص تخوّل له نفسه الدخول إلى الملعب عن طريقة تذكرة مزورة.

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