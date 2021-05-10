الأمن الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا تحسبا لعيد الفطر

سطرت المديرية العام للأمن الوطني، مخططا أمنيا وقائيا تحسبا لعيد الفطر، حسب بيان لذات الهيئة.

وسخرت مصالح الأمن، تشكيلات أمنية متكونة من دوريات راكبة وراجلة مع وضع نقاط مراقبة.

بالإضافة إلى الحواجز الأمنية المقامة من أجل التواجد الدائم والمستمر في الميدان، حماية للأشخاص وتأمين ممتلكاتهم.

كما تم تدعيم فصائل الأمن المروري بتشكيل يعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية، مدعمة بطلعات جوية لمروحيات الأمن الوطني.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني في خدمة المواطنين الرقم الأخضر 1548 لتلقي كل البلاغات.