الأمن الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا تحسبا لعيد الفطر

الوطني
  • -
  • 0
الأمن الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا تحسبا لعيد الفطر
بقلم نادية بن طاهر

سطرت المديرية العام للأمن الوطني، مخططا أمنيا وقائيا تحسبا لعيد الفطر، حسب بيان لذات الهيئة.

وسخرت مصالح الأمن، تشكيلات أمنية متكونة من دوريات راكبة وراجلة مع وضع نقاط مراقبة.

بالإضافة إلى الحواجز الأمنية المقامة من أجل التواجد الدائم والمستمر في الميدان، حماية للأشخاص وتأمين ممتلكاتهم.

كما تم تدعيم فصائل الأمن المروري بتشكيل يعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية، مدعمة بطلعات جوية لمروحيات الأمن الوطني.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني في خدمة المواطنين الرقم الأخضر 1548 لتلقي كل البلاغات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=994442

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com