الأمن الوطني يضع مخططا خاصا بمباراة مولودية الجزائر وبارادو

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، عبر بيان لها، اليوم السبت، عن إجراءات تخص ضمان السير الحسن لمباراة مولودية الجزائر و نادي بارادو المبرمجة بملعب 5 جويلية غدا الأحد.

وكشفت شرطة العاصمة عن تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه الأنصار وتسهيل عملية الدخول، إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

كما أكدت مصالح الأمن، أنه يمنع منعا باتا دخول القصر باستثناء المرفوقين بأورليائهم، كما أكدت أنها ستوقف كل شخصي تخول له نفسه الدخول إلى الملعب عن طريقة تذكرة مزورة.