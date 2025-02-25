الأمن الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين لقاء شباب بلوزداد واتحاد بسكرة

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، إجراءات تخص ضمان السير الحسن لمباراة شباب بلوزداد واتحاد بسكرة، المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، غدا الأربعاء.

وكشفت شرطة العاصمة تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار. إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

كما لفت أمن العاصمة إلى أنه يمنع منعا باتا دخول القصَّر باستثناء المرفوقين بأوليائهم.

وذكّر الأمن في الأخير بأنه سيوقف كل شخص تخوّل له نفسه الدخول إلى ملعب نيلسون مانديلا عن طريق تذكرة مزورة.