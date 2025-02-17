الأمن الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين مباراة اتحاد العاصمة ونجم مقرة

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، عبر بيان لها، اليوم الاثنين، عن إجراءات تخص ضمان السير الحسن لمباراة اتحاد العاصمة ونجم مقرة، المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا المبرمجة الثلاثاء.

وأعلنت شرطة العاصمة تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار. إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

كما كشف أمن العاصمة أنه يمنع منعا باتا دخول القصَّر باستثناء المرفوقين بأوليائهم.

وفي الأخير، أكدت أنها ستوقف كل شخص تخوّل له نفسه الدخول إلى ملعب نيلسون مانديلا عن طريق تذكرة مزورة.