الأمن الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين مباراة شباب بلوزداد وستاد أبيدجان

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عبر بيان لها، اليوم الجمعة، عن إجراءات تخص ضمان السير الحسن لمباراة فريق شباب بلوزداد و الضيف ستاد أبيدجان المبرمجة بملعب 5 جويلية الأولمبي غدا السبت.

وأعلنت شرطة العاصمة عن تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الانصار، إلى جانت، وضع مخطط أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

وكشف أمن الجزائر العاصمة، أنه يمنع منعا باتا دخول القصر باستثناء المرفوقين بأولياء أمرهم. مؤكدة في الوقت نفسه، أنها ستوقف كل شخص تخول له نفسه الدخول إلى الملعب عن طريق تذاكر مزورة مخالفة للقانون.