الأمن الوطني يضع مخططا لتأمين لقاء الحمرواة والشلف

كشف الأمن الوطني لولاية وهران عن إجراءات خاصة بتنظيم مباراة مولودية وهران والضيف أولمبي الشلف التي ستجرى بملعب ميلود هدفي بمدينة الباهية.

وأعلمت مصالح أمن ولاية وهران عن تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين.

إلى جانب ذلك، كشف الآمن الوطني لمدينة الباهية عن وضع تشكيل أمني لتنظيم و تحويل حركة المرور. لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة.

ولفت الأمن الوطني كل مناصر لا يملك تذكرة دخول، الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.

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