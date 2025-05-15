الأمن الوطني يضع مخططا لتأمين مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة

كشفت مصالح أمن ولاية سطيف، عبر بيان لها، اليوم الخميس، عن إجراءات تخص ضمان السير الحسن لمباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة، المبرمجة بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وأعلنت شرطة سطيف تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار. إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

كما كشف أمن سطيف أنه يمنع منعا باتا دخول القصَّر باستثناء المرفوقين بأوليائهم مع وجوب إظهار البطاقة الوطنية.

وفي الأخير، أكدت أنها ستوقف كل شخص تخوّل له نفسه الدخول إلى الملعب عن طريق تذكرة مزورة.