الأمن الوطني يطلق حسابه الرسمي عبر تطبيق “تيك توك”

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، السبت، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لـ 3 ماي من كل سنة، حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك” تحت اسم “الشرطة الجزائرية”، كدعامة رقمية جديدة لتعزيز قنوات الإعلام الأمني، حسب بيان لذات المصالح.

و أوضح المصدر نفسه، أنه “بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني. حسابها الرسمي على تطبيق (تيك توك)، تحت اسم (الشرطة الجزائرية) كدعامة رقمية جديدة. من شأنها تعزيز قنوات الإعلام الأمني لمؤسسة الأمن الوطني. وتوسيع دائرة التواصل مع الجمهور لتقديم خدمة عمومية تهدف إلى تنوير الرأي العام بالأخبار الموثوقة”.

وتأتي هذه الدعامة الإعلامية الجديدة لترافق المنصات الرقمية الموثقة للمديرية العامة للأمن الوطني. على غرار صفحتي فايسبوك وانستغرام، حساب إيكس (تويتر سابقا) وقناتي اليوتيوب و الواتساب. إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية، حسب البيان نفسه.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف مستعملي الانترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، رابط حساب التيك توك، للمتابعة والاشتراك وهو كالاتي: https://www.tiktok.com/@algerianpolice، وفقا لنفس البيان.

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