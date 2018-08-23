الأمن الوطني يطلق حملة تحسيسية حول إستعمال الخوذة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة تحسيسية عبر كافة ولايات الوطن، لفائدة سائقي الدراجات النارية حول ضرورة إستعمال الخوذة.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الحملة التي إنطلقت بحر هذا الأسبوع تركز على الأهمية القصوى.

لإستعمال الخوذة بالنظر لسلامة مستعملي الدراجات النارية.

وقد إستهدفت هذه الحملة سائقي الدراجات النارية والراكبين بتقديم شروحات وافية، حول مخاطر عدم إستعمال الخوذة.

وكذا الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الشرطة، تجاه أصحاب الدراجات النارية، الذين يحوزون على وثائق خاصة بمركباتهم.