الأمن الوطني يطلق حملة تحسيسية حول مخاطر إستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية حول مخاطر إستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.

وأفادت المديرية، اليوم الإثنين في بيان لها، أن الحملة ستكون عبر الدعائم الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة فايسبوك وحساب تويتر للأمن الوطني.

وتحمل الحملة التحسيسية شعار “الإنشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة.. مآله الكارثة”.

هذا وأفادت مصالح الشرطة تسجيل 34716 مخالفة بسبب الإستعمال اليدوي للهاتف النقالة أثناء السياقة السنة الماضية، و 43 حادث مرور بسبب إستعمال سواق المركبات للهاتف النقال أثناء القيادة.