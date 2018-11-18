الأمن الوطني يطلق حملة توعية تحسيسية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية تحت شعار”لنحتفل بالمولد النبوي الشريف بدون حوادث”، وفق ما كشف عنه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر، أن الهدف من وراء هذه الحملة، هو تحسيس وتوعية الأولياء لتجنيب أطفالهم مخاطر إستعمال المفرقعات والألعاب النارية، خاصة فئة القصر بإعتبارهم اكثر شريحة تستعمل هذه المفرقعات.

والتي قد تؤدي إلى إصابات متفاوتة الخطورة في الكثير من الأحيان، بالإضافة إلى تسببها في إندلاع حرائق تهدد أمن وسلامة المجتمع والممتلكات.

هذا وركزت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة تأمين مختلف الأماكن العمومية والطرقات،

والتكثيف من الدوريات المتنقلة وحواجز المراقبة الثابتة من أجل تفادي وقوع حوادث مرور، يضيف المصدر.