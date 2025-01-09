الأمن الوطني يطلق مسابقة للتوظيف

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف. للالتحاق بسلك الأعوان المتعاقدين الشبيهين في مختلف مناصب الشغل. بموجب عقد محدد المدة وبالتوقيت الكامل.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فإن عدد المناصب المفتوحة تقدر ب 883 موزعة عبر العديد من مناصب الشغل. والحصة الأكبر تتعلق بالعمال المهنيون. من المستوى الأول ب 293 منصب.

كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف 245 عامل مهني لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر- البليدة - وهران – قسنطينة – ورقلة – بشار- تمنراست)، عن طريق الانتقاء بناءً على دراسة الملف للأعوان المتعاقدين، بموجب عقود محددة المدة (بالتوقيت الكامل وبالتوقيت الجزئي).

وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف 69 مستخدم شبيه في مختلف الأسلاك والرتب على أساس الشهادة وعلى أساس الاختبار.