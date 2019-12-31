الأمن الوطني يعزي عائلة الشرطي شهيد الواجب لطرش حسين

تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، بتعازيها الخالصة، لعائلة عون الشرطة لطرش حسين، بعد وفاته ليلة أمس في حادث، أثناء أداء واجبه المهني.

وجاء في تعزية الأمن: “تتقدم خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأصدق التعازي وخالص المواساة إلى عائلة المغفور له بإذن الله، عون الشرطة لطرش حسين، طيب الله ثراه”.

وأضافت خلية الإتصال: “التابع قيد حياته لأمن ولاية الجزائر، توفي إثر حادث أثناء أداء واجيه المهني ليلة 30 ديسمبر 2019”.

وتابعت: “راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته، وأن ينزل على قلوب عائلته الكريمة من لدنه مغرفة، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان”.