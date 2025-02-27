الأمن الوطني يعلن إجراءات خاصة بلقاء مولودية الجزائر وشباب قسنطينة

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، في بيان لها، اليوم الخميس، عن إجراءات تخصّ ضمان السير الحسن لمباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، المبرمجة بملعب 5 جويلية الأولمبي غدا الجمعة بداية من الـ 19:00 سا.

وأعلن أمن العاصمة تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار. إلى جانب وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية.

كما لفت أمن العاصمة إلى أنه يمنع منعا باتا دخول القصَّر باستثناء المرفوقين بأوليائهم.

وذكّر الأمن في الأخير بأنه سيوقف كل شخص تخوّل له نفسه الدخول إلى ملعب نيلسون مانديلا عن طريق تذكرة مزورة.