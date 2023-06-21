الأمن الوطني يعلن عن مخطط خاص بحركة المرور بمناسبة نهائي كأس الجمهورية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مخطط خاص بالمرور، بمناسبة مباراة نهائي كأس الجمهورية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه وطبقا للقرار الولائي الصادر عن السيد والي ولاية وهران، المتضمن اعتماد مخطط مرور ليوم 22 جوان2023ابتداء من الساعة 00:00 إلى 23 جوان 2023 على الساعة 00:00.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه سيتم غلق الطريق الرابط بين محور دوران الملعب ومحور دوران جامعة وهران 2 بلقايد.

كما تقرر تحويل حركة المرور وفق المخطط التالي:

تحويل حركة المرور انطلاقا من محور دوران “كناستال” نحو حي “حسناوي” مباشرة عبر نفق الطريق الاجتنابي رقم 4 (ذهابا وإيابا). تحويل حركة مرور المركبات القادمة من نهج “ملينيوم” نحو محور دوران الملعب، الى حي “CNL ” عند نقطة الإشارات الضوئية. تحويل حركة مرور المركبات القادمة اتجاه محور دوران جامعة وهران 2 بلقايد، نحو الطريق الوطني رقم 11.

يجدر الإشارة، سيحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران، لقاء نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع بين شباب بلوزداد جمعية أولمبي الشلف، غدا الخميس، بداية من الساعة 17.00 مساءً.