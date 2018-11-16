الأمن الوطني يفتح أبواب التوظيف للأعوان الشبيهين المهنيين

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح التسجيل لمسابقة توظيف الأعوان الشبيهين المهنيين المتعاقدين لسنة 2018، حسب بيان للمديرية العامة، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، أن تاريخ التسجيل إنطلق منذ الأمس الخميس، وإلى غاية 4 ديسمبر 2018.

وينقسم التوظيف على أربع تخصصات، المهنيين من المستوى الأول والذي يخص عاملات النظافة، والمستوى الثاني الذي يخص العمال المهنيين الحائزين على شهادة التكوين المهني.

في حين يخص المستوى الثالث كل الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية، أو شهادة التكوين المهني المتخخص بالإضافة إلى خبرة 5 سنوات في المجال.

أما التخصص الرابع يعني العمال المهنيين الحائزين على شهادة التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية ناهيك عن الخبرة المهنية التي لا تقل عن 5 سنوات.

وأضاف البيان أن على الراغبين في التسجيل والذين تتوفر فيهم كافة الشروط، التقدم من أقرب مقرات الأمن الحضري أو أمن الدوائر، مرفوقين بلمف التسجيل.