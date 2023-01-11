الأمن الوطني يفتح مسابقة توظيف

أعلنت مديرية الأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول. وهذا بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي.

كما أوضح بيان من مديرية الأمن الوطني، أن العملية تتم على أساس الانتقاء وبناءً على دراسة الملف. وهذا لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، بشار، قسنطينة، ورقلة وتمنراست)، بعنوان سنة 2022.

في حين، أشار الأمن الوطني، إلى أن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، يتم عبر الموقع الإلكتروني. ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

كما يودع ملف الترشح على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز “الجزائر- البليدة – وهران – بشار- قسنطينة – ورقلة وتمنراست”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت نوفمبر الماضي، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين لفائدة الولايات الـ 10 المستحدثة بجنوب الوطن والوحدات الجمهورية للأمن.

وحسب بيان للمديرية، “بإمكان المهتمين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة. وكذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر”.

كما ويودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة “المصالح الولائية للموارد البشرية”، لأمن الولايات الـ10 المستحدثة بجنوب الوطن.

وكذا على مستوى أمن الولايات الآتية المعنية بعملية التوظيف، الشلف، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة. وولايات تبسة، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وبومرداس، والوادي، خنشلة وغليزان.