الأمن الوطني يكشف التدابير التنظيمية لتأمين “الداربي”

كشفت مصالح الأمن الوطني، عن الإجراءات والتدابير التنظيمية المتخذة لتأمين مقابلة الداربي بين مولودية الجزائر والجار شباب بلوزداد.

ومن المرتقب أن يٌقام الداربي العاصمي، المؤجل عن الجولة الافتتاحية للموسم الجاري 2025-2026. غدا الاثنين، بملعب “علي عمار المدعو علي لابوانت” بالدويرة، بداية من الساعة 20:00.

وأشارت مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان نشرته اليوم الأحد، إلى أنه سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين في الداربي.

كما أكد المصدر ذاته، أن أبواب الملعب ستفتح أمام المناصرين عند الساعة 14:00. مع وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة و المؤدية للملعب.

وجددت مصالح الأمن، التذكير على أن تذكرة الدخول صالحة لشخص واحد والأطفال القصر يجب عليهم حمل تذكرة مع وجود مرافق.

مبرزة أن كل من يضبط بحوزته ألعاب نارية أو شماريخ سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

كما دعت في الأخير الجماهير، إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي.

يُشار إلى أن “الداربي” بين أبناء “باب الواد” ونظرائهم من “لعقيبة”، سيلعب بحضور جمهور المولودية فقط، بسبب قرار “الفاف” منع تنقل الجمهور الضيف منذ بداية الموسم الجاري.

ويتصدر “العميد” البطولة المحترفة، بـ 22 نقطة و4 لقاءات متأخرة (باحتساب الداربي). بـ 7 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل خالٍ من الهزائم.

بينما تتواجد “السياربي” في المركز الـ 10، برصيد 14 نقطة، من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، مع 3 لقاءات متأخرة، باحتساب الداربي أيضا.