الأمن الوطني يكشف نتائج التحقيق الإبتدائي لمقتل 4 أفراد من الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن النتائج الأولية للتحقيق الإبتدائي بعد وفاة 4 موظفين بالأمن الوطني.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالحها المختصة اليوم الأحد 30 أفريل 2023. بقيادة المفتش العام للمصالح، ومدير الشرطة القضائية. وتحت إشراف السلطات القضائية المحلية، في حادثة قتل أربعة موظفيها صبيحة اليوم بدائرة أم العظائم ولاية سوق أهراس. أفضت إلى وجود مؤشرات مادية بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدي.

كما أضاف البيان، أن التحقيق متواصل في قضية الحال.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعربت عن أسفها إزاء الحادث المميت الذي أودى بحياة أربعة من موظفيها صبيحة اليوم الأحد بدائرة أم العظائم (ولاية سوق أهراس).

كما أعلنت المديرية العامة عن مباشرة تحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدّم المدير العام للأمن الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا وإلى كل منتسبي الجهاز.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الأمر يتعلق بكل من الضحايا “ل.ز”، و”ن.ق”، “م.ب”، “ط.ب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور