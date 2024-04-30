الأمن الوطني ينشر فيديو للمحجوزات المضبوطة لدى شبكة تبييض أموال

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، صورا وفيديو يتضمنان المحجوزات التي تم ضبطها من قبل مصالحها خلال عملية تفكيك شبكة تبييض الأموال وحجز أموال وأملاك تفوق قيمتها 543 مليار سنتيم.

ويتعلق الأمر بعشرات السيارات الفخمة ومركبات نفعية، بالاضافة إلى كميات كبيرة من المجوهرات وهواتف ثمينة مطلية بالذهب الخالص والبلاتين، وكذا عقارات كان يحوزها أفراد الشبكة.

كما ضبطت الشرطة أيضا كميات كبيرة من الأموال مرصوصة كالجبال.

وللإشارة، فإن القضية عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكّنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

وكانت نيابة الجمهورية قد أعلنت عن نتائج القضية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.