الأمن الوطني يوظف في هذه الولايات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين (عامل مهني من المستوى الأول). بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتامنغست). وهذا عن طريق الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، بعنوان سنة 2025.

كما أشار الأمن الوطني، إلى أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني. ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، أما عن إيداع ملفات الترشح فتتم على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز المعنية بالعملية.

