الأمن الوطني يُحقق في وفاة شخصين أصيبا بطلقات نارية من مسدس شرطي بباب الوادي

أقدم ليلة الخميس إلى الجمعة شرطي على إطلاق النار من مسدسه الشخصي على شابين بباب الوادي في العاصمة. مما تسبب في وفاتهما بعين المكان. وأصيب شخصين آخرين.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقا على إثر حادثة إصابة شخصين بطلقات نارية أدت إلى وفاتهما. وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح خفيفة، من بينهم فتاة. ليلة أمس الخميس في حدود الساعة العاشرة ليلا بباب الوادي بالجزائر العاصمة.

وأضاف البيان، أنه تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، فقد تم وضع عون الشرطة المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر (GARDE A VUE). كما أن المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الضبطية القضائية.

كما أضافت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستفيد الرأي العام بكل جديد في شأن هذه القضية. بعد موافقة وكيل الجمهورية.

من جهتها تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة إلى عائلتي الضحيتين، مشيرة إلى أن مصالحها المختصة قد تكفلت بالشخصيين المصابين.

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توفي شرطي، إثر تعرضه لاعتداء في مستغانم الإثنين الفارط، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وجاء في البيان، أن الضحية يحمل رتبة حافظ شرطة ويدعى رمضان رمضان. كما أن الاعتداء وقع الإثنين الفارط أثناء توجه الشرطي الضحية لأداء مهامه. وأشار البيان، إلى أن الضحية يعمل بمصالح فرقة شرطة الحدود لميناء مستغانم. فيما تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من توقيف المشتبه به في جريمة الاغتيال. ويبلغ المشتبه به من العمر 20 سنة وسيتم تقديمه للمثول أمام الجهات القضائية المختصة.

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