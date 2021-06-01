الأمن الوطني يُسخر أزيد من 62 ألف شرطي لتأمين امتحانات السانكيام

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الأمن الوطني يُسخر أزيد من 62 ألف شرطي لتأمين امتحانات السانكيام
بقلم نادية بن طاهر

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، 62400 شرطي عبر كامل التراب الوطني، لتأمين امتحانات شهادة التعليم الابتدائي.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم تسطير مخطط أمني وقائي لمرافقة مجريات امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، للموسم الدراسي 2020/2021، المقررة غدا الأربعاء.

ويشمل هذا المخطط تأمين مختلف المراكز المعنية بالامتحانات، والأماكن المحيطة بها.بالإضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع مصالح التربية الوطنية.

ومن جهة أخرى، تم وضع كافة الآليات الوقائية لتسهيل حركة المرور بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ وأوليائهم.وجاء ذلك، من خلال تكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة.


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