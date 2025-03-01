الأمن الوطني يُطلق حملة وطنية للوقاية من حوادث المرور

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، صبيحة اليوم السبت، حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور، خلال شهر رمضان، تحت شعار ” معا لرمضان دون حوادث مرور”.

وحسب بيان للأمن الوطني، تهدف الحملة التحسيسية إلى تذكير مستعملي الطريق بضرورة احترام قانون المرور. وتوعيتهم من أجل تفادي استعمال السرعة خاصة قُبيل ساعات الإفطار، تجنب السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق. لاسيما لسائقي المسافات الطويلة، وكذا محاربة السلوكيات السلبية مثل السياقة المتهورة.

وأعطيت إشارة إنطلاق الحملة الوطنية، على مستوى مصالح أمن ولاية الجزائر بمشاركة مصالح الدرك الوطني. على أن تشمل كل ولايات الوطن طيلة الشهر الفضيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور