الأمن الوطني يُطلق صفحة على انستغرام وقناة عبر اليوتيوب

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، صفحتها الرسمية الجديدة على انستغرام وقناتها الرسمية عبر اليوتيوب.

وحسب بيان للمديرية، تحمل الصفحة والقناة إسم “المديرية العامة للأمن الوطني”.

وتم إطلاق الصفحة والقناة، كمنصتين إضافيتين للتفاعل والتواصل، تكريسا لمبدأ تقريب الشرطة من المواطن، تزامنا وإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويأتي هذا الإطلاق ليرافق الدعائم الاتصالية الرقمية للمديرية العامة للأمن الوطني، على غرار، صفحتي الفايسبوك والتويتر الموثقتين، والتي تستقطب ما يزيد عن مليون ومائتي ألف مشترك.

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية.

وتدعوا المديرية، مستعملي الأنترنت على غرار، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل عبر منصاتها الرقمية.