الأمن الوطني يُطلق قناة عبر واتساب

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، قناتها الرسمية على تطبيق واتساب تحت إسم “الشرطة الجزائرية”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم إطلاق القناة، كدعامة رقمية جديدة، من شأنها تعزيز قنوات الإعلام الأمني لمؤسسة الأمن الوطني. وتقديم خدمة عمومية من خلال تنوير الرأي العام بالأخبار الموثوقة.

وتأتي هذه الدعامة الاعلامية الجديدة، لترافق المنصات الرقمية الموثقة للمديرية العامة للأمن الوطني.على غرار صفحتي فايسبوك وانستغرام، حساب إيكس (تويتر سابقا) وقناة على اليوتيوب.

وتسجل هذه الصفحات في مجملها، ما يزيد عن مليوني (02 مليون) مشترك، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف مستعملي الأنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، رابط قناتها على الواتساب وكذا رمز الاستجابة السريع Code QR، للمتابعة والاشتراك.

قناة واتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029VadwkWX6RGJHgTTl3E3A