الأمن الوطني يُطلق مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة شعبة الصحة.وحسب بيان للمديرية، فقد تم فتح المسابقة، لفائدة المركز الطبي الاجتماعي بأمن ولاية تندوف.

وكذا الأعوان المتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب، بعنوان سنة 2021، لصالح سكان الولايات الجنوبية التالية: أدرار، بسكرة، بشار، ورقلة، تندوف، غرداية، برج باجي مختار، بني عباس، إن قزام، تقرت.

وأشار البيان، إلى إنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة. وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف. عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة لأمن الوطني، فايسبوك، أنستغرام وتويتر.