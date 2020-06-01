الأمن الوطني.. 449 طلعة جوية خلال الثلاثي الاول لسنة 2020

أجرت الوحدات الجوية للأمن الوطني على المستوى الوطني أثناء الفترة النهارية والليلية خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 ، 449 طلعة جوية بمعدل 649 ساعة طيران.

وعرفت نفس الفترة من سنة 2019 تسجيل 401 طلعة جوية بمعدل 593 ساعة طيران، وهذا لتأمين المواطن وحماية الممتلكات، من خلال المساهمة في تسيير حركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات،.

وشملت تغطية الطرقات والمحاور الكبرى من خلال النقل المباشر والآني للأحداث مما يسمح من رفع فعالية تدخل قوات الشرطة ميدانيا التي تسهر أيضا على تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بوباء كورونا.

وتبقى مروحيات الأمن الوطني من الوسائل المقحمة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وفي المحافظة على النظام العام.