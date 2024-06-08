الأمن الوطني: ضبط أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بورڨلة

تمكن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) ورڨلة، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من ضبط 105350 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

وحسب بيان ذات المصالح العملية جاءت على إثر ورود معلومات عن مخطط لتمرير شحنات معتبرة من المؤثرات العقلية إلى ولاية ورڨلة، حيث خلصت الأبحاث العملياتية التي باشرها محققو ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما بصدد نقل المؤثرات العقلية التي كانت مموهة ومخبأة بإحكام داخل مقصورة شاحنة للوزن الثقيل.